أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني المحذوفات لطلاب الثانوية العامة المكفوفين في مادة الفلسفة والمنطق 2023 - 2024، والأجزاء التي تحتمل صعوبة على الطلاب.

المحذوفات من الفلسفة

- الموضوع الأول : (الفلسفة وقضايا البيئة) صفحة 18، وصفحة 19 بالكامل.

- الموضوع الثاني: رؤية الفلسفة الأخلاقية البيولوجية والطبية المضامين الأخلاقية للتحري الوراثي صفحة 29 بالكامل.

-الموضوع الثالث: الفلسفة وأخلاقيات المهنة لا يوجد حذف.

- الموضوع الرابع: التفلسف وعلاقته بالقيم صفحة 54 (المثال فقط بداية من كلمة المثال حتى يكون حظه الحرية) ويدلل الطالب بمثال من عنده بمساعدة المعلم.

المحذوفات من المنطق

- الموضوع الأول الاستدلال الاستقرائي، وتطبيقه في العلوم الصورية، جميع الأمثلة الخاصة بالحجج الاستنباطية من صفحة 60 حتى صفحة 64 والشرح مقرر.

- الموضوع الثاني: (الاستنباط وتطبيقه في العلوم الصورية)

ثانيا الحجج الاستنباطية من صفحة 81 إلى 85 بالكامل

- الموضوع الثالث: التكامل بين المنهج الاستقرائي والمنهج الاستنباطي، لا يوجد حذف

- الموضوع الرابع: «المنطق وتكنولوجيا الاتصال صفحة 98»، رابعا الأساس المنطقي للحاسوب، صفحة 99 دور المنطق في تطوير الحاسوب.