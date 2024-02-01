المحذوفات لطلاب الثانوية العامة المكفوفين في مادة الفلسفة والمنطق
كتب:
أميرة فكري
05:50 م | الخميس 01 فبراير 2024
وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني
أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني المحذوفات لطلاب الثانوية العامة المكفوفين في مادة الفلسفة والمنطق 2023 - 2024، والأجزاء التي تحتمل صعوبة على الطلاب.
المحذوفات من الفلسفة
- الموضوع الأول : (الفلسفة وقضايا البيئة) صفحة 18، وصفحة 19 بالكامل.
- الموضوع الثاني: رؤية الفلسفة الأخلاقية البيولوجية والطبية المضامين الأخلاقية للتحري الوراثي صفحة 29 بالكامل.
-الموضوع الثالث: الفلسفة وأخلاقيات المهنة لا يوجد حذف.
- الموضوع الرابع: التفلسف وعلاقته بالقيم صفحة 54 (المثال فقط بداية من كلمة المثال حتى يكون حظه الحرية) ويدلل الطالب بمثال من عنده بمساعدة المعلم.
المحذوفات من المنطق
- الموضوع الأول الاستدلال الاستقرائي، وتطبيقه في العلوم الصورية، جميع الأمثلة الخاصة بالحجج الاستنباطية من صفحة 60 حتى صفحة 64 والشرح مقرر.
- الموضوع الثاني: (الاستنباط وتطبيقه في العلوم الصورية)
ثانيا الحجج الاستنباطية من صفحة 81 إلى 85 بالكامل
- الموضوع الثالث: التكامل بين المنهج الاستقرائي والمنهج الاستنباطي، لا يوجد حذف
- الموضوع الرابع: «المنطق وتكنولوجيا الاتصال صفحة 98»، رابعا الأساس المنطقي للحاسوب، صفحة 99 دور المنطق في تطوير الحاسوب.