التعليم تعلن الأجزاء المحذوفة من الرياضيات للثانوية العامة الدمج والمكفوفين

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني التعديلات والموضوعات المحذوفة في محتوى منهج الرياضيات والإحصاء للطلاب المدمجين والمكفوفين بالصف الثالث الثانوي للعام الدراسي 2023-2024 والأجزاء الصعبة والتي تحتمل صعوبة على الطلاب وذلك أسوة بطلاب العام الماضي.

الرياضيات التطبيقية

- الاإستاتيكا: يُعفى الطلاب من رسم المسائل الخاصة بالاحتكاك، العزوم، القوى المتوازية الاتزان العام، الازدواج ومركز الثقل.

- الديناميكا: يعفى الطلاب من رسم المسائل الخاصة بقوانين نيوتن الدفع والتصادم الشغل والطاقة والقدرة وذلك في جميع أسئلة حاول ان تحل وجميع التمارين والتمارين العامة والاختبارات العامة.

الرياضيات البحتة

- التفاضل والتكامل: يعفى الطلاب من رسم المسائل الخاصة بدروس تطبيقات المعدلات الزمنية المرتبطة، تطبيقات القيم العظمى والقيم الصغرى، المساحات والحجوم .

- الجبر والهندسة الفراغية: يُراعى في الجبر أن تكون تمارين مبدأ العد، المحددات، الجذور التكعيبية للواحد الصحيح مباشرة و غير مركبة و لا تعتمد على معلومات وخبرات تراكمية.

ويُراعى في الهندسة الفراغية أن تكون تمارين معادلة الكرة، معادلة المستقيم، معادلة المستوى مباشرة و غير مركبة ولا تعتمد على معلومات وخبرات تراكمية.

الإحصاء

- بصفة عامة يعفى الطلاب من الرسوم البيانية.

- الوحدة الأولى: الارتباط والانحدار الرياضيات:-

- يعفى الطلاب من إنشاء جداول حساب معامل ارتباط بيرسون ويتم أعطاهم البيانات مجمعة و من ثم تطبيق القانون لإيجاد معامل الارتباط ونوعه.

- في مسائل معامل ارتباط الرتب السبيرمان يتم إعطاء الطلاب الجدول مرسوم ويطلب منهم اكمال بعض البيانات و من ثم إيجاد معامل الارتباط باستخدام القانون الخاص بذلك.

- يعفى الطلاب من النشاط في ص 19 و20 و21.

- عند إيجاد معادلة خط الانحدار يكتفي بالمسائل التي تعطى فيه البيانات المجمعة ويتم اعفائهم من المسائل ذات الجداول.

ثالثًا: الوحدة الثالثة المتغيرات العشوائية والتوزيعات الاحتمالية:

- في مسائل حساب التوقع والتباين والانحراف المعياري يتمم إعطاء الطلاب الجداول مرسومة ويطلب منهم اكمال بعض البيانات وحساب المطلوب.

- في مسائل المتغير العشوائي المتصل ودالة كثافة الاحتمال يتمّ إعفاء الطلاب من الرسم البياني ويكتفي بالحل جبريًا.

رابعًا: الوحدة الرابعة.. التوزيع الطبيعي.

- يتمّ إعفاء الطلاب من الكشف في جداول المساحات أسفل المنحنى الطبيعي.

- يتمّ إعفاء الطلاب من درس -بعض التطبيقات العملية للتوزيع الطبيعي- من ص 94 وحتى ص 99 من مسائل في التمارين العامة أو امتحانات الكتاب.