محافظ مطروح: رفع تجمعات مياه الأمطار من الشوارع والميادين

تابع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح تكثيف جهود إزالة وسحب مياه الأمطار من الشوارع الرئيسية والفرعية بمدن ومراكز المحافظة، التي شهدتها مطروح ما بين متوسطة إلى غزيرة، في ظل حالة من عدم الاستقرار في طقس اليوم، مع انخفاض درجات الحرارة، على مختلف المناطق السكنية.

إزالة تراكمات مياه الأمطار

وقال محافظ مطروح، إنه تزامناً مع حالة الطقس اليوم وسقوط أمطار جرى الدفع بسيارات ومعدات إزالة تراكمات المياه وتيسير حركة المرور أمام المواطنين، وعلى الطريق الدولي الساحلي مطروح إسكندرية ومطروح السلوم.

رجة الاستعداد القصوى

وبسبب عدم استقرار الطقس في مطروح، وجه محافظ الإقليم لجميع الأجهزة التنفيذية باستمرار رفع درجة الاستعداد القصوى ومتابعة غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة على مدار 24 ساعة، بالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن ومركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة لحالة عدم استقرار الأحوال الجوية مع استمرار جهود مراكز ومدن المحافظة بالتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي لإزالة مياه الأمطار، وتواجد رؤساء الأحياء والمدن والمراكز ميدانيا بالتنسيق مع جهود فرق الطوارئ بشركة مياه الشرب والصرف الصحي وكافة الجهات المختصة لمتابعة أعمال شفط مياه الأمطار.

مراجعة مخرات السيول

وشدد محافظ مطروح ضرورة الاطمئنان على مخرات السيول، ومنع أى حواجز أمام المياه مع الدفع بسيارات لإزالة أي نقاط لتجمعات مياه الأمطار، لتيسير حركة المرور وسرعة الاستجابة لبلاغات المواطنين والتعامل الفوري معها مع تكثيف الاستعدادات اللازمة، لمواجهة أي آثار سلبية ناتجة عن حالة الطقس غير المستقر.