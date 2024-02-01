سقوط كرات الثلج على شوارع الإسكندرية لليوم الثالث على التوالي (صور) 

ضربت الأمطار الثلجية المٌتمثلة في كرات ثلج صغيرة، منطقتين في الإسكندرية منذ قليل مع غروب اليوم الخميس، لليوم الثالث على التوالي في منطقتي وسط والعامرية، بحسب ما رصده رجال شركة الصرف الصحي في الإسكندرية، خلال تعاملهم مع الأمطار الغزيرة التي تضرب المدينة الساحلية منذ أيام واستمرت اليوم.

سقوط أمطار على مناطق متفرقة بالإسكندرية

وبحسب بيان شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، فإنه قد سقطت أمطار ثلجية تزامنا مع نوة الكرم، وسط أجواء شتوية شديدة الصعوبة بالتحديد في أحياء وسط والعامرية.

أمطار الإسكندرية اليوم

وذكرت الشركة، أن الإسكندرية تعرضت إلى سقوط أمطار رعدية غزيرة مصحوبة ببرق، وقطع ثلوج على أنحاء المدينة الساحلية، ووصلت درجات الحرارة إلى 9 درجة مئوية تزداد بردوتها نتيجة سرعة الرياح التي وصلت إلى 70 كيلو متر في الساعة.

توقعات بتجدد الأمطار الثلجية على الإسكندرية

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية سقوط أمطار ثلجية على كافة مناطق الإسكندرية، خلال الساعات المقبلة، مع مواصلة رفع حالة الطوارئ.