الاحتلال الإسرائيلي يهدم مركزا للفروسية في رام الله.. «لا حقوق للإنسان ولا الحيوان»

عرضت قناة «القاهرة الإخبارية»، تقريرا تليفزيونيا بعنوان «في فلسطين لا حقوق للإنسان ولا الحيوان.. الاحتلال يهدم مركز فروسية في رام الله».

عدوان لم يسلم منه الحجر ولا البشر، كذا الحيوانات، فكل شيء مستباح من جيش الاحتلال، ففي فلسطين لا حقوق للإنسان ولا الحيوان.

ورغم صهيل الخيول تعبيرا عن حالة الخوف من جرافات الهدم التي طالت أحد مراكز الفروسية في رام الله، لم تتوقف الجرافات عن الهدم واستمرت في عملها بوحشية ما دفع الخيول إلى الفرار خوفا من القتال.

بكلمات خالطت الدموع، عبر خالد الإفرنجي صاحب المربط المتهدم عن حسرته على خسارة المكان الذي بذل فيه كل عمره والخيول العربية التي لا تقدر بثمن ولا يعرف جنود الاحتلال قيمتها.

وقال الإفرنجي: «هذا نادي فروسية في رام الله مخصص للتدريب، ولا يوجد فيه أي شيء يسبب مشكلات، ولكن الاحتلال دمرها، بعد طرد الخيل للخارج».