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معرض القاهرة الدولي للكتاب

المتحدة تدعم القضية الفلسطينية بمسلسل مليحة في رمضان 2024 

كتب:

منتصر سليمان
04:42 م | الخميس 01 فبراير 2024
الشركة المتحدة

الشركة المتحدة

تقدم الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية مسلسلا جديدا يحمل عنوان «مليحة»، وذلك استكمالًا لدعم القضية الفلسطينية.

15 حلقة في شهر رمضان

مسلسل «مليحة» يتكون من 15 حلقة، ومن المقرر عرضه خلال شهر رمضان المقبل، حيث يسلط المسلسل الضوء على القضية الفلسطينية والانتهاكات التي يعانى منها الفلسطينيون في قطاع غزة من قوات الاحتلال الإسرائيلي، كما أنه من إخراج عمرو عرفة وتأليف رشا عزت. 

«المتحدة» تدعم القضية الفلسطينية

وتدعم الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية القضية الفلسطينية بشكل مستمر، من خلال كل منصاتها الإعلامية والرقمية، حيث تفضح مخططات الاحتلال التي تستهدف تهجير الفلسطينيين من أراضيهم إلى مصر، حيث تكامل الدور الإعلامي المصري عبر منصاته المختلفة مع الرؤية السياسية المصرية الرافضة تمامًا للتهجير وتصفية القضية الفلسطينية.

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