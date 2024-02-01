نتيجة إعدادية البحيرة 2024.. اعرف نتيجتك بالاسم ورقم الجلوس

يبحث أولياء الأمور عن نتيجة إعدادية البحيرة 2024، من خلال الاسم ورقم الجلوس، قبل ساعات قليلة من إعلانها في مدارس المحافظة، بعد الانتهاء من عمليات تصحيح أوراق الامتحانات، حسبما أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة البحيرة في بيان صادر لها، كما أشار يوسف الديب وكيل الوزارة إلى أن عمليات التصحيح بدأت بالتزامن مع أول أيام الامتحانات.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحيرة الترم الأول 2024

وعن موعد نتيجة إعدادية البحيرة 2024، أعلن مصدر مسؤول في مديرية التربية والتعليم أنه من المتوقع الإعلان عن النتيجة يوم الأحد المقبل، عقب اعتمادها من قبل الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، إذ يتمكن الطلاب من معرفة نتيجته بالاسم ورقم الجلوس من خلال المدرسة التابع لها.

لينك نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 البحيرة

وفيما يتعلق برابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 في البحيرة، أوضح المصدر أنه يمكن الاستعلام عن النتيجة، من خلال رابط وزارة التربية والتعليم تيسيرا على الطلاب وأولياء الأمور.

توزيع درجات الشهادة الإعدادية في البحيرة

وفيما يتعلق بتوزيع درجات الشهادة الإعدادية 2024 في البحيرة الترم الأول للعام الدراسي الحالي، جاءت كالآتي:-

- المجموع الكلي للترم الأول 140 درجة.

- درجات مادة اللغة العربية 40 درجة.

- درجات اللغة الإنجليزية 30 درجة.

- درجات مادة الرياضيات 30 درجة.

- درجات مادة الدراسات الاجتماعية 20 درجة

-درجات مادة العلوم 20 درجة.