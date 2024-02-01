34 مسجدا بكفر الشيخ تصدح بالصلاة والسلام على النبي بعد العشاء اليوم

أعلنت وزارة الأوقاف تنظيم 1432 ندوة علمية تحت عنوان «فضائل الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم»، وذلك اليوم 1 فبراير 2024 بعد صلاة العشاء، تتضمن جلسات للصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها محافظة كفر الشيخ التي جرى تخصيص 34 مسجداً بها، في إطار دور وزارة الأوقاف العلمي والدعوي والتثقيفي، وضمن جهودها في نشر الفكر الوسطي المستنير.

تنظيم الندوات العلمية بـ34 مسجداً بكفر الشيخ

ووفقاً لما حدّدته الوزارة فإنّ مساجد محافظة كفر الشيخ التي سيتم تنظيم الندوات العلمية بها وستصدح بالصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، كالتالي:

1- مسجد عبد الله بن عباس بقرية روينة بمركز كفر الشيخ.

2- المسجد الكبير بقرية الخوالد بمركز سيدي سالم.

3- مسجد السادة الشهاوية بقرية برمبال بمركز مطوبس.

4- مسجد التقوى بقرية الروس بمركز مطوبس.

5- المسجد الكبير بقرية نايف عماد بمركز سيدي سالم.

6- مسجد العيسوية بمركز سيدي سالم.

7- مسجد تل منصور بقرية قليني بمركز الحامول.

8- المسجد الكبير بقرية 18 المنصور بمركز الحامول.

9- مسجد أبو النجاة بمركز فوه.

10- مسجد الفتح بمركز فوه.

11- مسجد الإحسان بقلين البلد بمركز قلين.

12- مسجد خيرت بمركز قلين.

13- المسجد الكبير بقرية الحصفة بمركز الرياض.

14- المسجد الكبير بقرية الضبعة بمركز الرياض.

15- مسجد الشهيد زايد بقرية المندورة بمركز دسوق.

16- مسجد عثمان الغربي بقرية لاصفير البلد بمركز دسوق.

17- المسجد الكبير بقرية أريمون بمركز كفر الشيخ.

18- مسجد الخياط بمركز كفر الشيخ.

19- مسجد الشريف بمركز دسوق.

20- مسجد مسجد المدينة المنورة بمركز دسوق.

21- مسجد الشهيد رياض بمركز الرياض.

22- مسجد النور بمركز الرياض.

23- مسجد المرسي بمركز بيلا.

24- مسجد المعداوي بمركز بيلا.

25- المسجد الكبير بمركز سيدي سالم.

26- مسجد الشهيد العقبة بقرية القصابي بمركز سيدي سالم.

27- مسجد الشرقي المسجد بقرية دقلت بمركز كفر الشيخ.

28- مسجد الخياط بمركز كفر الشيخ.

29- مسجد السلاهيب الكبير بمركز الحامول.

30- مسجد حامول العرب بمركز الحامول.

31- مسجد أبو بكر الصديق بمركز بلطيم.

32- مسجد يعقوب الجديد بمركز بلطيم.

33- مسجد سيدي عبد الوهاب بمركز مطوبس.

34- مسجد سيدي محمد المرشد بقرية منية المرشد بمركز مطوبس.

جلسات للصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم

وأكد مصدر مسؤول بمديرية أوقاف كفر الشيخ، لـ«الوطن»، أنّه جرى التنبيه على الأئمة في المساجد التي حدّدتها الوزارة لعقد الندوات العلمية التي تأتي تحت عنوان «فضائل الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم»، اليوم الخميس، وعددها 34 مسجداً موزعين على مراكز ومدن وقرى كفر الشيخ بضرورة الالتزام بعقد الندوات، مع تنظيم جلسات للصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، تنفيذاً لتوجيهات الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف.