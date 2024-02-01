طقس سيئ يضرب عدد من المحافظات.. وثلوج على الإسكندرية

أعلنت غرف العمليات المركزية في العديد من المحافظات قبل قليل، رفع درجة الاستعداد القصوى للتعامل مع سقوط أمطار غزيرة وثلوج على كافة الأنحاء، مع انخفاض في درجات الحرارة ونشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة مما يؤدي إلى الإحساس ببرودة الطقس.

أمطار رعدية وثلوج تضرب المحافظات

وأعلنت محافظات«البحيرة، الإسكندرية، مطروح، كفر الشيخ، الدقهلية، القليوبية، دمياط، بورسعيد» رفع حالة الاستعداد القصوى للتعامل مع سقوط الأمطار الغزيرة عصر اليوم، كما تعرضت القاهرة الكبرى إلى سقوط أمطار غزيرة وسقوط الثلوج على مطروح وشمال سيناء.

وتضمن بيان غرف العمليات المركزية في المحافظات عدة نصائح للمواطنين للتعامل مع موجة الطقس السيء جاءت كالآتي:-

- عدم القيادة بسرعات كبيرة على الطرق الرئيسية أثناء سقوط الأمطار الغزيرة

- عدم الوقوف وركن السيارات أسفل المنازل الآيلة للسقوط

- ترك مسافة آمنه بين السيارات أثناء القيادة

- عدم النظر من النوافذ أثناء الرعد والبرق

رفع درجة الاستعداد في المحافظات

وأعلنت غرف العمليات المركزية في المحافظات التى تضربها نوة الكرم عن استمرار تأثير الطقس السيئ على مدار الأيام القادمة، إذ تتعرض القاهرة خلال الساعات القادمة إلى أمطار رعدية ومصحوبة بحبات البرد أحيانا على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء ومدن خليج السويس ومناطق من شمال الصعيد، مع نشاط للرياح