تخصيص جناح لمشاركة السيدات في معرض أهلا رمضان بالإسماعيلية

قالت آمال محمود رئيس مجلس سيدات الأعمال بالغرفة التجارية بالإسماعيلية، إنه تم البدء في التجهيز لمشاركة عدد من السيدات العارضات في معرض «أهلا رمضان»، بالعديد من المنتجات الخاصة، بمشروعاتهم الصغيرة.

وأضافت آمال محمود، اليوم الخميس، خلال اجتماع للتجهيز لمعرض أهلا رمضان في الإسماعيلية، إنه يتم استقبال طلبات العارضات الراغبات في المشاركة في معرض أهلا رمضان بالإسماعيلية، حسب توجيهات أكرم الشافعي رئيس الغرفة وأمين صندوق مساعد اتحاد الغرف التجارية.

الأحد: بدء استقبال الطلبات الأحد المقبل

وقالت آمال محمود، إنه سيتم استقبال طلبات المشاركة في المعرض، الأحد المقبل، حتى الثلاثاء، وعلى مدار 3 أيام متتالية، بمكتب أحمد إسماعيل مدير الشؤون الاقتصادية بالدور الخامس بمقر الغرفة التجارية.

وقال أكرم الشافعي رئيس الغرفة التجارية في الإسماعيلية، إنه سيتم افتتاح معرض أهلا رمضان اعتباراً من 15 فبراير 2024، ويستمر لمدة شهر بالتزامن مع اقتراب شهر رمضان المبارك.

إنشاء معرض رئيسي أهلا رمضان

وأضاف «الشافعي»، أنه سيتم إنشاء معرض رئيسي بكل محافظة وبحد أدنى 3 معارض إضافية، فضلا عن الشوادر والسيارات المتنقلة، مشيرا إلى أن المحافظات والاتحاد العام للغرف التجارية وكل غرفة تجارية ستتعاون لتجهيز الإمكان المخصصة للمعارض، والهدف من كل ذلك زيادة الإتاحة والمعروض من السلع والمنتجات الغذائية.