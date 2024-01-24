الغرفة التجارية في بورسعيد تبدأ التجهيز لمعرض أهلا رمضان.. اعرف موعد الافتتاح

قرر مجلس إدارة الغرفة التجارية ببورسعيد، برئاسة محمد سعده، السكرتير العام للاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، بدء اتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة لإقامة معرض «أهلا رمضان» للدورة التاسعة على التوالي في الفترة من 15 فبراير ولمدة شهر، لتوفير السلع بأسعار مخفضة وجودة عالية وكميات وفيرة تلبي احتياجات المواطنين.

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية، عبدالفتاح السيسي، في هذا الشأن، وتحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبالتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، ووزارة التجارة والصناعة، ومحافظة بورسعيد.

إقامة «أهلا رمضان» في بازار بورسعيد

أشار محمد سعده، إلى أنه جرى الحصول على موافقة اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، على إقامة أهلا رمضان داخل بازار بورسعيد الحضاري بشارع النصر، بعد النجاح الكبير الذي حققه المعرض السابق في نفس المكان.

وأكد رئيس الغرفة التجارية ببورسعيد أنه جار طرح مناقصة بين الشركات المتخصصة لعمل تجهيزات المعرض، على أن تتحمل الغرفة تكاليف إقامته أسوة بالسنوات الماضية سواء توفير وتجهيز المكان والكهرباء والأمن والنظافة وغيرها من الخدمات مقابل قيام العارضين بعمل تخفيضات حقيقية على الأسعار بشكل ملموس للمواطنين، وأقل من مثيلتها بالأسواق خارج المعرض، وذلك في إطار المساهمة المجتمعية للغرفة في توفير السلع للمواطنين بأسعار مخفضة وجودة عالية وكميات وفيرة تلبي كافة احتياجاتهم.

غرفة عمليات داخل المعرض

وأضاف رئيس الغرفة أنه سيجرى تشكيل غرفة عمليات متواجدة داخل المعرض طوال فترة إقامته لمتابعة الأسعار وجودتها وتوافرها بكميات كافية.

أكد محمد سعده على أن الغرفة توجه الدعوة لجميع تجار السلع الغذائية خاصة السلع المرتبطة بشهر رمضان المبارك للتقدم إلى الغرفة للاشتراك في المعرض.