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معرض القاهرة الدولي للكتاب

خبير: «حياة كريمة» تعتمد على الشركات الوطنية لتوفير فرص العمل 

كتب:

منتصر سليمان
06:25 م | الخميس 01 فبراير 2024
إحدى مشروعات حياة كريمة

إحدى مشروعات حياة كريمة

علَّق الدكتور فرج عبدالله، الخبير الاقتصادي، على جهود مبادرة «حياة كريمة» في رفع العبء عن كاهل المواطن المصري.

وقال خلال مداخلة هاتفية لفضائية «إكسترا نيوز»، مساء اليوم الخميس، إن المرحلة الأولى من «حياة كريمة» تستهدف توفير خدمات لـ19 مليون نسمة.

وتابع، أن مبادرة «حياة كريمة» تعتمد بالأساس على الشركات الوطنية، مما يوفر فرص عمل مستمرة، مشيرًا إلى أن مصر تستهدف مخصصات لـ«حياة كريمة» بقيمة مليار جنيه في المرحلة الأولى.

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بقلم منتصر سليمان