خدمات مجانية وحكومية يحصل عليها أبناء أسر «تكافل وكرامة» في 2024

حددت وزارة التضامن الاجتماعي، مجموعة من الخدمات المجانية والحكومية التي يحصل عليها المستفيدون من معاش تكافل وكرامة، والذي يصل عددهم إلى 22 مليون مواطن، من 5.2 ملايين أسرة، موضحة أن المعاش يعتبر أكبر برنامج للدعم النقدي المشروط على مستوى مصر والمنطقة العربية.

بموجب هذا 550 مليار جنيه مصري يحصل المستفيدون على متوسط شهري من 620-740 جنيها شهرياً لكل أسرة، وعملت وزارة التضامن على إنهاء عمليات الميكنة للبرنامج بنسبة 100%، ويمكن الحصول على المعاش من ماكينات الصراف الآلي أو البريد أو أي بنك على مستوى الجمهورية.

خدمات مجانية وحكومية

- الحق في مجانية التعليم.

- الحق في الدعم الغذائي ودعم الخبز.

- نصيب كل أسرة من الدعم قد يصل إلى 1200 جنيه شهرياً.

- يأتي البرنامج في إطار توسيع مظلة الحماية الاجتماعية لمساعدة الأسر البسيطة على تحسين جودة حياتهم.

550 مليار جنيه مصري

عملت الدولة على توفير حزمة كبيرة من تدابير الحماية الاجتماعية للأسر والأفراد الأولى بالرعاية، وفق وزارة التضامن الاجتماعي، حيث بلغ إجمالى قيمة المخصصات المالية التي وفرتها الحكومة المصرية حوالي 550 مليار جنيه مصري، بالموازنة العامة للدولة في العام المالي 2023-2024 لكل برامج الحماية الاجتماعية، ويبلغ نصيب المساعدات النقدية منها ما يقرب من 36 مليار جنيه مصري.