رصف طريق «الكوثر المستشفى» بالشيخ زويد استعدادا لأعياد سيناء

بدأ مجلس مدينة الشيخ زويد العمل، لإنهاء كامل الاستعدادات، لعملية رصف وتشييد الطرق الداخلية والخارجية بالمدينة.

وذكر مجلس مدينة الشيخ زويد في بيان، أن أكثر من 12 طريق جديد تم رصفه بوسط المدينة والطريق الدائري الجديد، والمحوري القادم من العريش باتجاه مدينة رفح.

وأضاف مجلس مدينة الشيخ زويد، انه تم رصف الميدان، والتفرعات الأربعة منه، ورصف وتشييد طريق الكوثر الحمايدة، وطريق أبو طويلة وأبو زرعي، الطريق الدولي من بوابة الشيخ زويد الى معبر رفح بطول 15 كيلومترا.

4 حارات للطريق الدولي الجديد

وأوضح أن الطرق الجديدة جميعها شهدت توسعات غير مسبوقة، كل أتجاه حارتين، وكل حارة زيادة عن 12 مترا، هذا غير الطريق الفرعي أمام المحال التجارية، التي تم تشييدها بالبلدورات والأرصفة الجديدة.

وأكد صالح أبو هولي رئيس مجلس مدينة الشيخ زويد، أنه سيتم طلاء الأرصفة الجديدة بلون موحد، وأيضا سوف يتم تشجير جميع الأرصفة بالطريق الدولي والفرعي، وذلك ضمن أستعدادات المحافظة لأعياد سيناء، والتي سوف تقام بداية من 25 ابريل، حتى نهاية شهر ابريل.

افتتاح بعض الخدمات الجديدة في المدينة

وأضاف رئيس مجلس مدينة الشيخ زويد في بيان له، أن المدينة سوف تشهد عدة افتتاحات جديدة، منها، محطة الصرف الصحي، ومحطة الكهرباء، ومحطات التحلية الصغيرة والكبيرة، واكتمال خطوط الهاتف الأرضي والفايبر.