رفع نصف طن قمامة من شوارع الشيخ زويد بالعريش

أعلن مجلس مدينة الشيخ زويد، في بيان، أنّه في إطار الحفاظ على نظافة شوارع المدينة، جرى رفع مخلفات الأمطار والرياح القوية التي ضربت المنطقة خلال الأسبوع الماضي، وإزالة نحو نصف طن قمامة من شوارع عِدة.

إزالة نصف طن قمامة

وقال مجلس مدينة الشيخ زويد، إنّ سيارات النظافة، جابت شوارع المدينة الداخلية، ورفعت أكوام من الرمال والقمامة من شوارع المدينة الرئيسية، وأزالت نحو طن قمامة، من شارع السوق، والسكة الحديد، وطريق البحر، إضافة إلى الشارع الدولي، وطريق السكة الحديد المستشفى، وحي الكوثر، وطريق أبو طويلة أبو زرعي الرئيسي.

تشييد الطريق الرئيسي

وأوضح صالح أبو هولي، رئيس مجلس المدينة لـ«الوطن»، أنّ المدينة شهدت عمليات رصف جديد للميدان، علاوة على تشييد الطريق الرئيسي من الميدان حتى حي الكوثر، وأنّ هذا الطريق سيشهد خلال أسابيع قليلة، عملية تشجير مكتملة على الجانبين، وذلك لإظهار المنظر الجمالي لمدينة الشيخ زويد، كما وجه بسرعة إنهاء تركيب الخدمات الجديدة للمدينة، مثل مواسير وغرف الصرف الصحي، والهاتف الأرضي وشبكات الفايبر، بحسب تعليمات اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء.