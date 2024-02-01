نتيجة إعدادية دمياط 2024.. اعرف نتيجتك بالاسم ورقم الجلوس

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة دمياط عن رابط مخصص للاستعلام عن نتيجة إعدادية دمياط 2024، بالاسم و رقم الجلوس بعد اعتمادها والإعلان عنها بكل سهولة.

وأشارت المديرية أنه يجري في الوقت الحالي استمرار التصحيح الخاص بالامتحانات، ومراجعة ورصد الدرجات للطلاب في المواد التي تم الانتهاء من تصحيحها، ويتم بعد انتهاء من كل المواد اعتماد نتيجة إعدادية دمياط 2024، ليتمكن الطلاب من معرفة نتيجتهم بالاسم ورقم الجلوس.

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 دمياط

وأوضحت أنه يمكن للطلاب الحصول علي نتيجة الصف الثالث الإعدادي بدمياط خلال لينك محدد من خلال صفحة المديرية من هنا، إذ يجري الإعلان عن الاعتماد وإتاحة ملف خاص بالنتيجة.

الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية بدمياط الترم الأول

وأكدت أنه يمكن للطلاب الحصول على النتيجة بكل سهولة بعد اعتماد النتيجة من قبل التوجه إلى المدرسة التابع لها الطالب بالاسم ورقم الجلوس، مع مراعاة الدقة في عملية التصحيح المُتواصل، منذ انتهاء الطلاب من أداء الامتحانات.