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استمرار أعمال تصحيح نتيجة الشهادة الإعدادية في الغربية

كتب:

رفيق محمد ناصف
11:34 ص | الخميس 01 فبراير 2024
ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية

ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية

كشفت مديرية التربية والتعليم بالغربية، أنّ نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الغربية 2024 الترم الأول، من المتوقع إعلانها يوم الأحد المقبل، مع تأكيد ارتفاع نسبة النجاح بين الطلاب.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 في الغربية الترم الأول

وقالت مديرية التربية والتعليم بالغربية، إن امتحانات الشهادة الإعدادية، انتهت في 24 يناير الماضي، وفي اليوم التالي، بدأت أعمال الكنترول والتصحيح والتقدير ورصد الدرجات، وحرصت قيادات المديرية على الاجتماع مع أعضاء الكنترول.

أعمال الصحيح مستمرة

وقال ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، إنه حرص على الاجتماع مع رؤساء لجنة النظام والمراقبة، ولجنة الإدارة للشهادة الإعدادية، مشيرًا إلى أنّ أعمال التقدير والتصحيح ورصد الدرجات، سيجري فيها مراعاة الدقة والمراجعة، وأنّ أعمال الصحيح مستمرة، وبمجرد انتهائها، سيعتمد النتيجة الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية وستعلن في المدارس.

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