أعلنت محافظة شمال سيناء، إتاحة الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بالاسم ورقم الجلوس في شمال سيناء، وذلك بعدما اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ الإقليم، نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 الفصل الدراسي الأول خلال الساعات القليلة الماضية، بنسبة نجاح بلغت نحو 84.7%، كما أعلنت فتح باب التظلمات على نتيجة الشهادة الإعدادية.

وتقدّم لامتحانات الشهادة الإعدادية 2024 بمحافظة شمال سيناء نحو8235 طالبًا وطالبة للامتحانات بينهما حضر منهم 8200، وتغيب نحو 35 طالبًا وطالبة، منهم 6 آلاف و951 طالبًا حصلوا على أعلى من 50%.

الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2024

وتستعرض «الوطن» في السطور الآتية، الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بالاسم ورقم الجلوس في شمال سيناء، من خلال رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 الذي أعلنته مديرية التربية والتعليم بمحافظة شمال سيناء، وذلك عبر الخطوات الآتية:

- الدخول على رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 شمال سيناء من خلال الضغط «هنا».

- إدخال رقم جلوس الطالب، أو الرقم القومي الموجود في شهادة الميلاد.

- الضغط على «بحث» وستظهر النتيجة تفصيليًا على الفور.

إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2024

وكشف حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة شمال سيناء، في بيان صحفي، إنّه من المقرر أن يتم إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 عبر إرسالها رسميًا لكل طالب وطالبة عبر تطبيق «واتساب» الخاص بأرقامهم، وذلك لإخبار كل طالب وطالبة بنتيجته على حدة دون الحاجة للبحث عنها.

كيف يتم حساب درجات الصف الثالث الإعدادي؟

ويتم حساب درجات الصف الثالث الإعدادي 2024 الترم الأول كالآتي: 40 درجة للغة العربية، و30 للغة الإنجليزية، و30 للرياضيات، و20 للدراسات الاجتماعية، و20 للعلوم، ليبلغ مجموع الشهادة الإعدادية في الترم الأول 140 درجة.

هل الحاسب الآلي يضاف إلى المجموع؟

وتجيب مديرية التربية والتعليم بمحافظة شمال سيناء على سؤال مئات الطلاب حول هل الحاسب الآلي يضاف إلى مجموع الصف الثالث الإعدادي 2024؟ بإنّ الحاسب الآلي، والتربية الفنية، بالإضافة إلى مادة التربية الدينية لا تضاف درجاتهم إلى المجموع، ولكنها مواد نجاح ورسوب.