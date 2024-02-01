محافظ الإسماعيلية: إزالة 48 حالة تعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة

قال اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، إنه جرى إزالة 48 حالة تعديات على أراضي زراعية وأملاك الدولة بمساحة تجاوزت 1000 متر مربع.

وأضاف محافظ الإسماعيلية في بيان صحفي، أن الإزالات عبارة عن 8 حالات تعدٍّ بالبناء على أراضي أملاك الدولة على مساحة 3 قراريط، عبارة عن أسوار ومبانٍ غير مُكتملة على أراضي ولاية المحافظة إلى جانب 40 حالة تعديات على حرم الري، على مساحة 1000 متر عبارة عن أكشاك وتند حديدية.

بشارة: آلات ومعدات جاهزة لتنفيذ إزالة أي تعديات

وقال اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية، إن الحملات تتعامل فوريا وتتخذ إجراءات قانونية حيال المخالفين، مشيرا إلى أنه تم التنبيه على رؤساء المراكز والمدن، للحفاظ على الأراضي المُستردة ومنع التعدي عليها مرة أخرى.

وأضاف «بشارة»، أن الحملات تأتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، للحفاظ علي مقدرات الدولة من الإنتاج الزراعي باعتباره أمن مصر القومي لتوفير متطلبات المصريين من الإنتاج الزراعي.