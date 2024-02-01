مفاجأة سارة للمواطنين بخصوص تخفيف أحمال الكهرباء في شهر رمضان

كشف مصدر مسؤول بشركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء، عن مفاجأة سارة للمواطنين بخصوص خطة تخفيف أحمال الكهرباء في شهر رمضان والفترة الحالية، وأضاف المصدر المسؤول لـ«الوطن»، أن القرارات التي أعلنت لكافة شركات الكهرباء على مستوى الجمهورية تمثلت في الإبقاء على الخطة النهارية من 11 إلى 5 مساءا حتى نهاية شهر رمضان الكريم.

تخفيف أحمال الكهرباء ساعة واحدة في رمضان

وأشار إلى أن التعديلات في شهر رمضان المقبل لم تقتصر على عدم تخفيف أحمال الكهرباء في أوقات الليل بل أن المفاجأة الأبرز تمثلت في تخفيض مدة الانقطاع إلى ساعة واحدة فقط بدلا من ساعتين في الوقت الراهن.

تخفيف أحمال الكهرباء إلى ساعة

وأشار إلى أن شركات الكهرباء على مستوى المحافظات وهم: «شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء - شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء - شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء - شركة القناة لتوزيع الكهرباء - شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء - شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء - شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء - شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء - شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء»، سوف يخفضون مكة تخفيف أحمال الكهرباء إلى ساعة مع أول أيام شهر رمضان المقبل الذي متوقع أن يكون 11 مارس المقبل.