جداول تخفيف أحمال الكهرباء في الإسكندرية ومطروح والبحيرة

كشف مصدر مسؤول في الشركة القابضة للكهرباء، عن أنّ فروع وشبكات شركات توزيع الكهرباء في الإسكندرية والبحيرة، بدأت تنفيذ الجدول الجديد لتخفيف الأحمال وقطع التيار الكهربائي في محافظات «الإسكندرية - البحيرة - مطروح» لتبدأ يوميا من الساعة الحادية عشرة صباحا حتى الخامسة عصرا لمدة 60 دقيقة فقط.

واكد المصدر لـ«الوطن»، الاستمرار في عدم تخفيف الأحمال وقطع التيار على القطاع الصناعي والمنشآت الحيوية والمرافق العامة.

ويضم نطاق عمل شركة توزيع كهرباء الإسكندرية أحياء ومناطق «محطة مصر سيدي بشر، ومحطة مجاري 6 شارع محمد نجيب، والمنطقة المجاورة لكنيسة سيدي بشر، وطريق الطابية، ومعسكر البحرية، وشركة أمون، ومنطقة شاكوس، ومنطقة المعمورة السياحي، وشارع المعهد الديني وأبو خروف، وشارع التحرير ونهاية شارع المندرة قبلي، وشارع الخديوي ومستشفى كرموز العمال ودار إسماعيل، ومنطقة سبورتنج وشارع الدلتا والطريق الدولي ومطاحن أبيس والقرية السابعة وتغذية قسم عامرية أول ومنطقة سكنية بالعامرية، وتغذية رافع مياه والمنطقة الصناعية بمرغم و منطقة الدرايسة قبلي، ومنشية العلماء ومنطقة الهانوفيل ومنطقة المعمورة السياحي ومنطقة استاد الإسكندرية والحي اللاتيني وشارع السلطان حسين».