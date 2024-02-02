مشروع جديد يربط شرق الأقصر وغربها.. 9 معلومات عن محور سمير فرج

تشهد مدينة الأقصر عددا كبيرا من المشروعات القومية والمحاور المرورية، ومن أبرزها محور سمير فرج شمال المحافظة، والذي يهدف إلى ربط شرق وغرب المحافظة من خلال عدد من الكباري والمحاور المرورية على نهر النيل.

ويعد المشروع جزءًا من جهود التنمية الجديدة في المنطقة، حيث يُربط بشكل جيد المناطق الأثرية في الأقصر بشبكة النقل الواصلة إليها بالتزامن مع تنفيذ الطرق والمحاور الجديدة في الصعيد، بهدف تحسين البنية التحتية وتوفير وسائل نقل مريحة وفعالة.

ويعتبر هذا المشروع، إنجازًا هامًا في تطوير البنية التحتية المرورية في المنطقة، ويسهم في تحسين حركة المرور وتسهيل التنقل بين مناطق الأقصر المختلفة، كما يسهم في تعزيز الروابط الاقتصادية والسياحية بين المناطق الأثرية والمحافظة بشكل عام.

وترصد الوطن 9 معلومات عن محور سمير فرج، بعد الانتهاء من 98% من أعماله وفقا لبيانات محافظة الأقصر:

1. شهد مشروع محور سمير فرج شمال الأقصر 98% من نسب التنفيذ.

2. المشروع يهدف إلى ربط البر الشرقي بالبر الغربي في الأقصر.

3. القيمة التقديرية للمشروع تبلغ أكثر من 7.257 مليار جنيه.

4. المحور يتضمن مجموعة من الكباري والأنفاق والأعمال الصناعية.

5. طول المحور يبلغ 19.800 كيلومتر وعرضه 60 متراً، ويحتوي على 6 حارات مرورية.

6. نسبة التنفيذ حتى الآن تبلغ 98% ومن المتوقع أن يتم التشغيل التجريبي للمشروع في أكتوبر القادم.

7. المشروع يشمل أكثر من 17 منشأة صناعية بما في ذلك كباري علوية و5 كباري سطحية ونفق واحد.

8. العمل جارٍ حاليًا في الكوبري العلوي الذي يمر فوق نهر النيل.

9. المشروع مقسم إلى 3 قطاعات «شرقي وغربي، وكوبري المجري المائي» ويشمل أيضًا أعمال تغطية للترع والمصارف.