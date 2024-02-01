ضبط سلع غذائية قبل بيعها في السوق السوداء بالإسماعيلية

تمكنت حملة مكبرة في الإسماعيلية من ضبط كمية كبيرة من المواد الغذائية للسلع الاستراتيجية المختلفة، من السكر والزيت قبل بيعها في السوق السوداء، بالتنسيق بين محافظة الإسماعيلية، والإدارات التموينية ومباحث التموين.

وقال اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية، إن الحملات تأتي لإحكام الرقابة على الأسواق والمحال التجارية والمخابز والمطاعم والمجازر والمنافذ ونقاط البيع؛ للتأكد من جودة السلع المقدمة للمواطنين وبأسعار مناسبة، والتأكد من تقديم منتج آمن للمستهلك.

بشارة: حملات تستهدف المخازن

وأضاف محافظ الإسماعيلية أن الحملات استهدفت أحد المخابز في مركز ومدينة القصاصين كمية من الدقيق البلدي مدعم بدون وجه حق، ومخبزان آخران لتصرفهم في 2 طن دقيق بلدي مدعم محظور تداوله بمدينة القصاصين، فيما تم نجحت الإدارة التموينية بالتعاون مع مباحث التموين ومركز شرطة القنطرة غرب، من ضبط أحد المحال في حيازته 181 كرتونة مكرونة، و55 كرتونة زيت، و50 شيكارة أرز مجهول المصدر.

وتمكنت حملة مكبرة في مركز ومدينة القنطرة شرق، بالتعاون مع مباحث التموين في ضبط 150 كرتونة مكرونة، و57 بالتة أرز، و71 كرتونة زيت، و25 كرتونة سمن، و30 كرتونة جبنة، بأحد المخازن بهدف احتكارها.

محاضر صحية لمحال الجزارة

تمكنت الحملة بالتعاون بين مديرية الصحة ومديرية التموين من تحرير 18 محضرًا لعدم الإعلان عن الأسعار، ومحضر ذبح خارج السلخانة، و10 محاضر لعدم حمل شهادة صحية، و3 محاضر حيازة سلع مجهولة المصدر، و3 محاضر لعدم الإعلان عن مخازن.