أهالي شبين الكوم بالمنوفية يُشيعون جثمان طبيبة توفيت أثناء عملها

سيطرت حالة من الحزن على أهالي مدينة شبين الكوم بالمنوفية، بعدما توفت الدكتورة ناهد نجيب أثناء تأدية عملها بقسم العناية المركزة في معهد ناصر بمحافظة القاهرة.

تشييع جثمانها إلى مثواها الأخير

وشيع المئات من أهالي مدينة شبين الكوم، الفقيدة إلى مثواها الأخير بعد صلاة العصر، وسط حالة من الحزن والبكاء الشديد خصوصا من الأطباء المقربين لها، الذين شهدوا للفقيدة بحسن الخلق والطيبة والتفاني في العمل طوال فترة حياتها.

نعي نقابة الأطباء

نعت نقابة أطباء المنوفية ومجلسها وفاة الدكتورة ناهد قائلة: «ننعي وفاة الطبية ناهد محمد نجيب المرسى طبيبة الرعاية المركزة التي وافتها المنية أثناء تأدية عملها بالمستشفى، داعين الله أن يتقبل منها عملها ويسكنها فسيح جناته ويلهم أهلها وذويها الصبر والثبات».

ونشر محمد نجيب شقيقها نعي على مواقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، قائلا: «أختي وبنتي وحبيبتي في ذمة الله استحلفكم بالله الدعاء لها بالرحمة والمغفرة، صلاة الجنازة في شبين الكوم من مسجد حسام الدين أمام المقابر».