«الزراعة» تنظم برنامجا تدريبيا حول أثر الملوثات على الفراولة

أعلنت الدكتورة هند عبداللاه، مدير المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية «كيوكاب» تنفيذ المعمل برنامجا تدريبيا إرشاديا لإحدى الشركات المستفيدة بخدمات المعمل «شركة راية للأغذية» تحت عنوان «أثر الملوثات الكيميائية والميكروبية على محصول الفراولة قبل وبعد الحصاد»، حيث تضمن البرنامج التدريبي تعريف الحدود القصوى لمتبقيات المبيدات المسموح بها على المنتجات الزراعية أو المصنعة، وأسباب التلوث بالعناصر الثقيلة والملوثات الميكروبية وكذا طرق وأساليب سحب العينات.

شارك في الحضور منتجين وموردين من محافظتي القليوبية والبحيرة، كما شارك في حضور البرنامج مهندسي الجودة والإنتاج بالشركة، وذلك بمدينة السادات بالمنطقة الصناعية.

أسباب وجود متبقيات مبيدات في المنتجات

وتم خلال هذا الاجتماع الرد على استفساراتهم وتوضيح أهم أسباب وجود متبقيات مبيدات في المنتج والحددو القصوى المسموح بها على محصول الفراولة وكيفية المساعدة في إنتاج محصول مطابق للمواصفات الدولية وذات حدود مقبولة من متبقيات المبيدات، ويأتي ذلك في إطار قيام المعمل بالدور الإرشادي مع منتجي ومصدري ومصنعي الحاصلات الزراعية مما له أكبر الأثر على خفض الملوثات ومتبقيات المبيدات بالمنتجات المعدة للتداول بالسوق المحلي أو للتصدير.

وتعتبر شركة راية هي ثاني أكبر شركة مصدرة للفراولة المجمدة على مستوى مصر في آخر 3 أعوام كما تقوم بتصدير الفراولة الطازجة والخرشوف ومحاصيل أخرى.

مصر هي الدولة الأولى عالميا في تصدير الفراولة المجمدة

ووفقاً لصادرات مصر الزراعية خلال العامين الأخيرين فمن المعلوم أن مصر هي الدولة الأولى عالميا في تصدير الفراولة المجمدة كمان أنها أحد أهم الدول المصدر لهذا للفراولة الفريش ونظرا لأن هذا المحصول هو أحد المحاصيل الواعدة تصديريا ويتم تصديره إلى الدول العربية ومن أهمها السعودية والدول الأوربية ومن أهمها إنجلترا وغيرهم من الدول والتي يتطلب تصديره إلى هذه الدول اشتراطات حجرية وصحة نباتية من أهمها متبقيات المبيدات والميكروبيولوجي والعناصر الثقيلة حتى يتوافق مع اشتراطات هذه الأسواق مما يجعله أحد أولويات المعمل ضمن مجموعة كبيرة من المحاصيل التصديرية الهامة.