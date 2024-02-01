فرق الطوارئ ترفع تراكمات مياه الأمطار من شوارع الإسماعيلية

نجحت حملة مكبرة بمشاركة فرق الطوارئ في الوحدات المحلية والمراكز والقرى بالتعاون مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي في إزالة آثار مياه الأمطار من الشوارع.

وقال اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية إنه جرى رفع درجة الاستعداد القصوى بكل المراكز والمدن والأحياء، والقطاعات المعنية؛ لمواجهة تداعيات الطقس السيئ وسقوط الأمطار، طبقًا لتقارير هيئة الأرصاد الجوية.

رفع المياه من شوارع حي أول وحي ثالث

وتمكنت معدات حي ثالث الإسماعيلية بتطهير بالوعات الأمطار بنطاق الحي، تنفيذًا لتوجيهات اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، برفع درجة الاستعداد القصوى بكافة المراكز والمدن والأحياء والقطاعات المعنية، لمواجهة تداعيات الطقس السيئ وسقوط الأمطار طبقا لتقارير هيئة الأرصاد الجوية.

سحب تراكمات الأمطار بعدد من المناطق المتأثرة

وتمكنت فرق الطوارئ بالوحدة المحلية لمركز ومدينة التل الكبير من سحب تراكمات الأمطار بعدد من المناطق المتأثرة بمعدات الحملة الميكانيكية للمركز، فيما تمكنت معدات حي أول من إزالة آثار مياه الأمطار من أمام «طريق البلاجات، طريق محمد علي، منطقة الثلاثيني، منطقة الجامعة القديمة، المحطة الجديدة، شارع سوريا، منطقة الأسرة والإسراء والشارع الرئيسي»، مع استمرار عمل الغاطسة لتحقيق السيولة المرورية.

كما انتشرت معدات مركز و مدينة الإسماعيلية أمام نفق الممر مع استمرار عمل الغاطسة لتحقيق السيولة المرورية، فيما تم تنفيذ حملة مكبرة لإزالة التعديات على أملاك الدولة.