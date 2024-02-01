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مراسل «القاهرة الإخبارية»: هجمات جديدة للحوثيين في البحر الأحمر

كتب:

منتصر سليمان
10:29 م | الخميس 01 فبراير 2024
البحر الأحمر

البحر الأحمر

قال إياد الموسمي مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» من اليمن، إنّ الهجمات الحوثية مستمرة تجاه البحر الأحمر وخليج عدن، يقابل ذلك اعتراض للقوات الأمريكية المتواجدة في البحر الأحمر.

وأضاف «الموسمي»، في مداخلة عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، مع الإعلامية شيماء الكردي: «كان آخر هذه التطورات اليوم عند الساعة الحادية عشرة صباحا أن الحوثيين أطلقا صاروخا بالستيا من وسط اليمن، حيث أفاد سكان محليون هناك بأنه جرى إطلاق هذا الصاروخ صوب البحر الأحمر».

وتابع مراسل «القاهرة الإخبارية»: «بعد دقائق من متابعتنا لما تحدث به السكان المحليون طالعتنا تقارير الهيئة البحرية البريطانية بشأن وقوع حادث في البحر الأحمر على بُعد أميال من سفينة تجارية كانت تمر من هذا المكان، ولم تعلن جماعة الحوثي اليوم عن أي شيء، ولازالت العملية في طي الكتمان ما لتم تحقق أهدافها».

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بقلم منتصر سليمان