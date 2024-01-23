خبير عسكري: العملية العسكرية الأمريكية ضد الحوثيين لن تحقق المطلوب 

قال العميد أمين حطيط، الخبير العسكري والاستراتيجي من بيروت، إن معطيات الميدان في اليمن والعلاقات الدولية تنبئ بأن الأمور متجهة نحو الأسوأ، خاصة أن الولايات المتحدة تعتبر أن أعمالها العسكرية ضد الحوثيين في اليمن بمثابة الدفاع المشروع عن النفس.

جماعة أنصار الله الحوثيين يرون أن أمريكا في موقع المعتدي عليهم

وأضاف خلال مداخلة عبر شاشة «القاهرة الإخبارية»: «من جانب آخر جماعة أنصار الله الحوثيين يرون أن أمريكا في موقع المعتدي عليهم، وهم لم يتحرشوا بها لأنهم عندما اتخذوا قرار تقييد الملاحة في البحر الأحمر كان هذا القرار يعني تعطيل المصالح الإسرائيلية فقط».

بريطانيا وأمريكا أدخلتا أنفسهما في مواجهة أنصار الله الحوثيين من غير مبرر

وتابع، «بريطانيا وأمريكا أدخلتا أنفسهما في مواجهة أنصار الله الحوثيين من غير مبرر»، موضحا أن العمليات العسكرية التي تقوم بها قوات التحالف البريطاني الأمريكي وتستهدف أماكن السيطرة والقيادة في اليمن لن تحقق المطلوب منها بشل قدرات اليمنيين.