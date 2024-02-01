رسميا.. بدء تنفيذ أعمال المرحلة الثانية لمترو الإسكندرية اليوم

أعلنت هيئة السكة الحديد انطلاق تنفيذ أعمال المرحلة الثانية من مشروع مترو الإسكندرية الذى حل بديلاً لقطار أبو قير اليوم.

وأوضحت الهيئة أنه في تمام السابعة صباحا جرى إيقاف حركة القطارات بين محطتي أبوقير والمنتزه بخط أبو قير، لتنفيذ المرحلة الثانية للأعمال التمهيدية لمشروع مترو الإسكندرية للبدء في تنفيذ الكبرى العلوي الخاص بالمترو.

التوقف النهائي

وأوضحت الهيئة أنه مع إيقاف حركة القطارات بين محطتي أبوقير، المنتزه بخط «الإسكندرية، أبو قير» اعتباراً من الساعة 7 صباحاً الخميس 2024/2/1 لإنهاء الأعمال التنفيذية بالمرحلة الثانية من المشروع لتنخفض خريطة محطات قطار أبو قير لتبدأ من سيدي جابر حتى محطة المنتزه حتى نهاية فبراير، حيث ستبدأ المرحلة الثالثة والأخيرة في 1 مارس 2024 ليتوقف قطار أبو قير تماماً عن العمل.

بدائل مؤقتة

وكان اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية أعلن صباح اليوم عن عدد من البدائل لقطار أبو قير ليتم الاعتماد عليها مؤقتاً لحين الانتهاء من مشروع مترو الإسكندرية وتم التنسيق مع الهيئة العامة للركاب لتوفير أتوبيسات وميني باص على نفس الخط، حتى يجد المواطنين البديل المناسب للوصول إلى أي مكان يريدونه، وبدأت هيئة نقل الركاب بالإسكندرية من تشغيل الخطوط البديلة الجديدة لعدم حدوث ازدحام في المواصلات.