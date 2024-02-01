وزير الشباب ومحافظ الشرقية يفتتح عددا من المشروعات بالعاشر من رمضان

افتتح الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية عددا من المشروعات الرياضية بالعاشر من رمضان، منها نادى الصفوة الرياضي، وحمام سباحة أولمبي وصالة للجمباز لخدمة رواد النادي.

وزير الشباب والرياضة يتفقد صالة الألعاب القتالية

كما تفقد وزير الشباب والرياضة ومحافظ الشرقية صالة الألعاب القتالية التي ضمت ألعاب «الجودو والتايكوندو والكاراتية والكيك بوكسينج والكونغ فو».

والتقي وزير الشباب والرياضة ومحافظ الشرقية بلاعبي المشروع القومى للموهبة والبطل الأولمبي لكرة السلة وتفقدا حديقة النباتات النادرة وصالة تنس الطاولة بجانب مشاهدة مباراة لكرة السلة بين فريقي نادى الصفوة ومجموعة من لاعبي مشروع Her world .

وخلال الزيارة حرص وزير الشباب ومحافظ الشرقية على الاطمئنان على استمرار سير العمل بمشروع «كابيتانو مصر»، ومشاهده ختام تصفيات مونديال حياة كريمة التي جمعت بين فريقي مركز شباب الفولي ومركز شباب المناجاة.

تطوير البنية الرياضية بجميع أندية مصر في جميع المحافظات

وأشار وزير الشباب والرياضة إلى أن الوزارة تولى اهتمام كبير بملف تطوير البنية الرياضية بجميع أندية مصر في جميع المحافظات، موضحا أن البنية الرياضية المصرية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي تطورت بشكل كبير وملموس أدى إلى تنظيم مصر للعديد من البطولات على المستوي الدولي والقاري.

قال الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، إن هناك اهتماما كبيرا بقطاع الشباب والرياضة ولا تألوا المحافظة جهدا في تقديم كامل الدعم والمساندة للقطاع لدوره في تشكيل الوعي والوجدان لدى الشباب باعتبارهم القوة الفعالة لبناء وتنمية المجتمع.