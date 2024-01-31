وزير الشباب يُكرم الفائزين في منافسات كأس العالم للرماية 2024

كرم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء حازم حسني رئيس الاتحادين المصري والإفريقي للرماية، الفائزين في منافسات اليوم الختامي ببطولة كأس العالم لرماية المسدس والبندقية والبندقية خرطوش 2024، بحضور الدكتور هيثم الملاح، نائب رئيس مجلس إدارة شركة روابط الرياضية، والتي تستضيفها مصر في الفترة من 24 يناير وحتى 1 فبراير بميادين الرماية بمدينة مصر الدولية للألعاب الأوليمبية بالعاصمة الادارية الجديدة، والتي تحظى برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

صبحي: ما وفرته الدولة المصرية من إمكانيات ساهم في نجاح البطولة

ومن جانبه، أشاد وزير الشباب والرياضة بتنظيم البطولة، وما وفرته الدولة المصرية من إمكانيات وخدمات، ساهمت في نجاح البطولة، وعكست المستوى التنظيمي المميز الذي تتمتع به مصر في استضافة الأحداث الرياضية الكبرى، ويعزز صورتها الإيجابية على المستوى الدولي، وتواجدها الرياضي على الساحة الدولية.

أبطال مصر حققوا نتائج مميزة

ووجه وزير الشباب والرياضة التهنئة للاعبين المصريين الذين شاركوا في البطولة، وحققوا نتائج مميزة، معرباً عن تقديره للاتحاد المصري للرماية برئاسة اللواء حازم حسني، على جهوده في تطوير رياضة الرماية في مصر، وتحقيق الإنجازات على المستوى الدولي.

ومن جانبه، تقدم اللواء حازم حسني رئيس الاتحادين المصري والإفريقي للرماية، بالشكر للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على الدعم الكبير للرماية المصرية، مما انعكس علي النتائج المتميزة للأبطال الرياضيين.

وأقيمت اليوم منافسات 50 مترا، ثلاثة أوضاع للسيدات، حيث حققت الميدالية الذهبية اللاعبة الإنجليزية شونيد ماكنتوش، وفازت السويسرية كيارا ليون بالميدالية الفضية، وفازت بالمركز الثالث والميدالية البرونزية اللاعبة السويسرية إميلي ياجي، وفي منافسات 50 مترا، ثلاثة أوضاع رجال فاز بالميدالية الذهبية جيري بريفراتسكي بطل التشيك، وفاز رومان أوفرير بطل فرنسا بالميدالية الفضية، وحقق الميدالية البرونزية أخيل شيوران بطل الهند.

وفي منافسات الاسكيت فرق مختلط حقق الزوجي القطري راشد صالح، وريم الشرشاني الميدالية الذهبية، وجاء الزوجي الفرنسي إريك ديلوناي ولوسي اناستاسيو في المركز الثاني والميدالية الفضية، وفاز الزوجي المكسيكسي جابرييلا رودريجيز ولويس راؤول بالميدالية البرونزية.

وشارك في البطولة أكثر من 600 رام ورامية يمثلون 66 دولة عالمية وهم «ألبانيا وأرمينيا وأستراليا والنمسا وأزربيجان وبلجيكا والبوسنة والهرسك والبرازيل والبحرين وبلغاريا والصين وكولمبيا وكرواتيا وكوبا وقبرص والتشيك والدنمارك وأسبانيا وفنلندا وفرنسا وبريطانيا وألمانيا واليونان والمجر والهند وإيسلندا وإيطاليا واليابان وكازاخستان والسعودية وكوريا والكويت ولاتفيا ولبنان والمغرب والمكسيك ومالطة والنرويج وعمان وبيرو والبرتغال وبورتريكو وقطر ورومانيا والسنغال وسنغافورا وسلوفينيا وسان مارينو وصربيا وسريلانكا وسويسرا والسويد وتايلاند وتايوان وتونس والإمارات وأوكرانيا وأمريكا وأوزبكستان وفنزويلا ومصر».