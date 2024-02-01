وكيل «صحة مطروح» يتابع تقديم الخدمات الطبية بوحدة أغورمي في سيوة

تفقد الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح، الخدمات الصحية المقدمة للمرضى في وحدة أغورمي الصحية، في واحة سيوة، بحضور الدكتور أبوبكر ماهر مدير الإدارة الصحية بسيوة والدكتور محمود حبيب مدير مستشفى سيوة المركزي وإسماعيل على المدير المالي والإداري لمستشفى سيوة؛ للاطمئنان على انتظام سير العمل بها، والوقوف على الخدمات الطبية المقدمة للمرضى، وتواجد القوى البشرية.

وتابع وكيل وزارة الصحة بمطروح مدى توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بوحدة أغورمي الصحية، وبحث المعوقات تؤثر على انتظام سير العمل بالوحدة، تزامنا مع زيادة المترددين على واحة سيوة من السياح من مختلف الجنسيات خلال فترة الإجازات.

توفير أخصائيين في مختلف التخصصات الطبية

وقال وكيل صحة مطروح إنه يجري تنفيذ برامج تطوير الخدمات، من خلال تطبيق خدمات الأخصائيين في الفترات المسائية لعلاج أمراض الأطفال والجراحة والباطنة والنساء والتوليد والتنسيق بين الإدارة الصحية بسيوة، وإدارة مستشفى سيوة المركزي لعمل جداول التشغيل والبدء في التنفيذ السبت المقبل.

تقديم خدمات حملة قلبك أمانة

وأضاف أنه يجري تقديم خدمات حملة «قلبك أمانة»، بوحدة أغورمي التي تعد منفذ من ضمن 10 منافذ لتقديم خدمات الحملة بالمحافظة، في إطار جهود وزارة الصحة والسكان التي تبذلها للارتقاء بالمنظومة الصحية، وتوفير الرعاية الصحية اللائقة، التي تتم وفق رؤية مستقبلية تواكب ما تشهده الدولة من تطور في جميع القطاعات، كما أنها تهدف إلى نشر الوعي والتثقيف الصحي عن مخاطر الأمراض القلبية والوعائية، وطرق الوقاية منها، وأهمية المتابعة الدورية للمرضى أصحاب الأمراض المزمنة غير السارية، لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهم، وعمل تقييم للمخاطر القلبية، مما يساعد في الاكتشاف المبكر للحالات، والتدخل مبكراً بهدف خفض معدلات الإصابة بهذه الأمراض مثل «الضغط، السكر، الأمراض الصدرية، أمراض الكلى».