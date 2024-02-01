«الأرصاد»: تحسن حالة الطقس منتصف الأسبوع المقبل

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنَّ البلاد تشهد حالة من عدم الاستقرار في الطقس، وتقلبات جوية منذ بداية الأسبوع الحالي، لافتاً إلى الانخفاضات الشديدة في درجات الحرارة وهطول الأمطار متفاوتة الشدة، ووصلت إلى تساقط الثلوج على بعض المناطق نتيجة التأثر بالمنخفض القطبي.

وأضاف «شاهين»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «كل الزوايا»، تقديم الإعلامية سارة حازم طه، والمُذاع على شاشة «ON»، أنَّه على المواطنين ارتداء ملابس ثقيلة عند الخروج ليلاً، موضحاً: «نلبس البالطو خارج المنزل، ونتغطى كويس أثناء النوم لتجنب الإصابة بنزلات البرد».

وأشار إلى أنَّ فرص سقوط الأمطار على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى لا تزال قائمة، ولكنها تقل وتصبح من متوسطة إلى خفيفة بعد غدٍ السبت.

وتابع مدير مركز التحاليل بالأرصاد: «منتصف الأسبوع المقبل متوقع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة بمعدل درجتين إلى 4 درجات، ونعود من جديد للأجواء الشتوية التقليدية».