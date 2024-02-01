رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

معرض القاهرة الدولي للكتاب

«الأرصاد»: تحسن حالة الطقس منتصف الأسبوع المقبل

كتب:

منى صلاح
08:09 م | الخميس 01 فبراير 2024
الأرصاد - أرشيفية

الأرصاد - أرشيفية

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنَّ البلاد تشهد حالة من عدم الاستقرار في الطقس، وتقلبات جوية منذ بداية الأسبوع الحالي، لافتاً إلى الانخفاضات الشديدة في درجات الحرارة وهطول الأمطار متفاوتة الشدة، ووصلت إلى تساقط الثلوج على بعض المناطق نتيجة التأثر بالمنخفض القطبي.

وأضاف «شاهين»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «كل الزوايا»، تقديم الإعلامية سارة حازم طه، والمُذاع على شاشة «ON»، أنَّه على المواطنين ارتداء ملابس ثقيلة عند الخروج ليلاً، موضحاً: «نلبس البالطو خارج المنزل، ونتغطى كويس أثناء النوم لتجنب الإصابة بنزلات البرد».

وأشار إلى أنَّ فرص سقوط الأمطار على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى لا تزال قائمة، ولكنها تقل وتصبح من متوسطة إلى خفيفة بعد غدٍ السبت.

وتابع مدير مركز التحاليل بالأرصاد: «منتصف الأسبوع المقبل متوقع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة بمعدل درجتين إلى 4 درجات، ونعود من جديد للأجواء الشتوية التقليدية».

اقرأ المزيد:

«البرد بيدخل في العضم».. «الأرصاد» تحذر من أبرد ساعات الشتاء حتى الآن

«الأرصاد»: استمرار فرص سقوط الأمطار.. وتحسن تدريجي بداية من السبت

«الأرصاد» تحذر: أجواء شديدة البرودة وسحب ممطرة ورعدية على عدة مناطق

موعد تحسن حالة الطقس.. الأرصاد تحذر من انخفاض درجات الحرارة والثلوج
بقلم منى صلاح