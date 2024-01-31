موعد تحسن حالة الطقس.. الأرصاد تحذر من انخفاض درجات الحرارة والثلوج

أجواء شديدة البرد على كل الأنحاء، دفعت الكثيرون للتحسب في الخروج من المنزل، وعدم نزول الشارع إلا للضرورة، والاحتماء بارتداء الملابس الثقيلة، بسبب التقلبات الجوية، وعدم استقرار حالة الطقس، لذا يهتم الكثيرون بمعرفة موعد تحسن حالة الطقس.

موعد تحسن حالة الطقس

أوضحت الدكتورة منار غانم، عضو الهيئة العامة للأرصاد الجوية، موعد تحسن حالة الطقس، مشيرة إلى أنّ حالة عدم الاستقرار مستمرة حتى الغد، ويبدأ تأثيرها يقل تدريجيًا مع بداية الأسبوع المقبل، مشيرة إلى استمرار سقوط الأمطار لكن بكميات قليلة على مناطق متفرقة من سيناء والسواحل الشرقية للبلاد.

وأرجعت «غانم» سبب التقلبات الجوية، إلى المنخفض الجوي الذي يضرب البلاد، ويؤثر عليها بكتل هوائية شديدة البرودة، قادمة من جنوب أوروبا، مرورا بمسطح البحر المتوسط، تعمل على انخفاض درجات الحرارة.

سبب انخفاض درجات الحرارة

وأضافت أن امتداد تأثير منخفض جوي متعمق بقوة في طبقات الجو العليا، يعمل على تكاثر السحب الرعدية والركامية والمنخفضة والمتوسطة، ويحدث تساقط أمطار، مشيرة إلى أن غياب أشعة الشمس أغلب ساعات النهار على جميع أنحاء الجمهورية، بسبب تكاثر السحب الممطرة، يؤثر على انخفاض درجات الحرارة.

حالة الطقس غدًا

وكشفت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس غدًا، حيث يسود طقس بارد نهارا وشديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء، ويتكون الصقيع على المزروعات في وسط سيناء وشمال الصعيد ومحافظة الوادي الجديد.

وأضافت الهيئة أن درجة الحرارة الصغرى في القاهرة الكبرى تنخفض بمعدل درجتين، وتوجد فرص لتكون الثلوج على قمم جبال سانت كاترين؛ حيث تصل درجة الحرارة الصغرى بها إلى أقل من صفر.

وحذرت «الأرصاد»، من نشاط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الصعيد مما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس، وتتسبب في اضطراب حركة الملاحة البحرية على البحر المتوسط، لتصل سرعة الرياح 50 كم/ س، وترتفع الأمواج 3 أمتار، وتتساقط أمطار متفاوتة الشدة على مناطق متفرقة.