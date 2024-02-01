«الأرصاد» تحذر: أجواء شديدة البرودة وسحب ممطرة ورعدية على عدة مناطق

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن آخر تطورات حالة الطقس المتوقعة اليوم الخميس، موضحة أن هناك أجواء شديدة البرودة على كل أنحاء البلاد، لتصل درجة الحرارة الآن في القاهرة الكبرى والوجه البحري إلى 8 درجات مئوية، طبقا لمحطات الرصد التابعة للهيئة.

تكاثر السحب الممطرة على مناطق مختلفة

وأوضحت في بيان لها أن صور الأقمار الصناعية تبين تكاثر السحب الممطرة والرعدية على مناطق مختلفة من السواحل الشمالية الغربية، ومناطق متفرقة من شمال الوجه البحري، لتتساقط معها أمطار متوسطة إلى غزيرة ورعدية، قد تصحبها حبات البَرَد.

درجات الحرارة اليوم

وعن درجات الحرارة اليوم في القاهرة الكبرى والوجه البحري، وهي:

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: 8 درجات مئوية.

- السواحل الشمالية الغربية: 8 درجات مئوية.

- السواحل الشمالية الشرقية: 9 درجات مئوية.

- شمال الصعيد: 6 درجات مئوية.

- جنوب الصعيد: 8 درجات مئوية.