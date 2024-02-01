«البرد بيدخل في العضم».. «الأرصاد» تحذر من أبرد ساعات الشتاء حتى الآن

هناك بعض النصائح الواجب اتباعها أثناء البرودة الشديدة، لتجنب الإصابة بالأمراض الشتوية، خاصة نزلات البرد والإنفلونزا والفيروسات المعدية، إذ تنخفض الرطوبة خلال الوقت الحالي، ليصفه البعض بأن «البرد بيدخل في العضم».

أوضحت الدكتورة منار غانم عضو الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن اليوم يشهد أقل درجة حرارة حتى الآن، في فصل الشتاء، ويمكن أن يحدث أبرد من ذلك، خلال شهر فبراير الجاري، إذ وصلت الحرارة في فترتي الصباح الباكر والليل المتأخر، إلى 8 و9 درجات، ووصلت في المدن المفتوحة إلى 6 درجات، بالإضافة إلى موجات صقيع في المزروعات.

أجواء شديدة البرودة مع رطوبة هوائية

الأجواء الحالية شديدة البرودة، إذ تنخفض الرطوبة في الكتل الهوائية، مع وجود نشاط نسبي في الرياح، حتى إذ كانت الرياح قليلة، ما يؤدي ذلك إلى زيادة إحساسنا بالبرودة أكثر.

ضرورة اتخاذ الإجراءات الاحترازية

ونصحت «غانم» باتخاذ بعض الإجراءات الاحترازية، خاصة مع استمرار الانخفاض في قيم درجات الحرارة، ما بين 15 إلى 16 درجة، على القاهرة الكبرى، مع نشاط نسبي للرياح.