نتيجة إعدادية بالأقصر 2024.. اعرف نتيجتك بـالاسم ورقم الجلوس

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الأقصر، خطوات الاستعلام عن نتيجة إعدادية الأقصر 2024، بالاسم ورقم الجلوس بكل سهولة إذ يجري الحصول عليها بعد اعتماد النتيجة للترم الأول في أقرب وقت، ويسعى العديد من أولياء الأمور للتعرف على النتيجة من أجل مراقبة الطلاب ومعرفة مستواهم التعليمي، ومعرفة موطن الضعف والقوة.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الأقصر الترم الأول 2024

وأشارت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الأقصر، إلى أنه يجري الإعلان عن النتيجة في أقرب وقت بعد الانتهاء من التصحيح، إذ تستمر عملية التصحيح والمراجعة والرصد للنتيجة من أجل سرعة إتاحتها للطلاب.

نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 بالأقصر

وأكدت المديرية أنه يمكن الحصول على النتيجة من خلال لينك نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 بالأقصر، إذ يجري الدخول على الرابط من هنا، من خلال صفحة مديرية التربية والتعليم بالأقصر، وعمل الآتي:

- الدخول على رابط الصفحة

- تحميل ملف النتيجة بعد طرحه على الصفحة بعد اعتماد النتيجة

- الحصول على النتيجة بالاسم ورقم الجلوس.

ونوهت المديرية على المصححين مراعاة الدقة في العمل لصالح الطلاب، وعدم اصطحاب التليفون المحمول نهائياً داخل اللجنة وتنفيذ تعليمات الأمن، والتأني في أعمال المُراجعة والرصد لكي يتمكن كل طالب من للحصول على حقه.