«تعليم المنوفية»: انتهاء تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية اليوم

يترقب طلاب الشهادة الإعدادية في محافظة المنوفية، ظهور نتيجة الصف الثالث الإعدادي خلال الأيام المقبلة، إذ انتهت امتحانات الفصل الدراسي الأول في 24 يناير.

وقال محمود الفولي، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، إنّ اليوم، هو آخر أيام تصحيح الشهادة الإعدادية 2024، وبعد ذلك يوجد 3 أيام للمراجعة النهائية ورصد الدرجات تمهيدًا لظهورها في منتصف الأسبوع المقبل.

موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2024

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم في تصريحات لـ«الوطن»، أنّ موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2024، ستكون يوم الاثنين أو الثلاثاء المقبلين، ومن المقرر اعتمادها من محافظ المنوفية وإرسالها إلى جميع المدارس في المحافظة.

موعد بداية الفصل الدراسي الثاني

ومن المقرر، بدء الفصل الدراسي الثاني، يوم 10 فبراير المقبل، وذلك بعد انتهاء امتحانات المرحلة الابتدائية والإعدادية والثانوية، وبداية إجازة نصف العام التي تنتهي 9 فبراير.