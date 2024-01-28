«مالوش بديل».. تفاصيل مؤتمر «الموسيقيين» لرفض استقالة مصطفى كامل

عقد أعضاء مجلس نقابة الموسيقيين، منذ قليل، بحضور حلمي عبدالباقي، ونادية مصطفى، وعدد كبير من أعضاء النقابة، مؤتمرًا صحفيًا؛ للإعلان عن رفضهم للاستقالة التي لمح لها النقيب مصطفى كامل، منذ أيام.

شددت الجمعية العمومية، خلال انعقادها، على دعمهم الكامل للنقيب، والثناء على إنجازاته منذ توليه مهام مجلس النقيب، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، قائلا: «أشعر أنني في أشد الاحتياج إلى بيتي وأسرتي وفني وأصدقائي، الذين اختارهم برغبتي وباختياري، ولست مجبورًا على صداقتهم، ولا هم مجبورون على صداقتي ووجودي بينهم».

رفض استقالة النقيب مصطفى كامل

وقال حلمي عبدالباقي، عضو مجلس إدارة النقابة، أنّ النقيب مصطفى كامل، لوّح باستقالته لوجود هجوم شديد عليه، واصفًا المنتقدين بـ«القلة»، وهو لا يؤثر سلبًا إلى جانب الإنجازات الكبيرة التي قدمها لأعضاء النقابة، منذ توليه، خاصة في ملفي الصحة والمعاشات.

وتابع «عبدالباقي» خلال المؤتمر الصحفي، أنّ جميع أعضاء الجمعية العمومية يرفضون استقالة مصطفى كامل، مُعلنين احتياجهم له، وأن كل تقصير يمكن تجاوزه، وسيتم مناقشة ملفات الأعضاء من خلال جلسة معه.

مصطفي كامل ليس له بديل

وشدد «عبدالباقي»، خلال المؤتمر الصحفي، أنّ الفنان مصطفى كامل ليس له بديل، وأنه قام بتفويضه لتولي مهام النقيب، ولكنه يرفض ذلك قائلا: «أنا بقوله إحنا بنحبك وكلنا في ضهرك، وهيفضل مجلس النقابة إيد واحدة، وكل حاجة هتتحل».