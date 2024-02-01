حقيقة نقل الفنانة رنا رئيس إلى المستشفى.. مصدر يكشف التفاصيل

نفى مصدر مقرب من الفنانة رنا رئيس، ما تردد من أنباء بشأن تعرضها لوعكة صحية استدعت نقلها إلى المستشفى للعلاج.

وقال المصدر لـ«الوطن» إن رنا رئيس بخير وتتمتع بصحة جيدة، وتواصل حالياً تصوير مشاهدها في مسلسل «سر إلهي» مع الفنانة روجينا، تمهيداً لعرضه في سباق دراما رمضان المقبل، بحسب قوله.

قائمة أبطال مسلسل «سر إلهي»

مسلسل «سر إلهي» بطولة روجينا، مي سليم، رشا مهدي، محمد ثروت، رنا رئيس، نهى عابدين، صلاح عبدالله، ميمي جمال، أحمد بدير، أحمد سلامة، محسن منصور، مراد مكرم، محمود حجازي، مريم أشرف زكي، يوسف الأسدي؛ ومن تأليف أمين جمال وإخراج رؤوف عبد العزيز.