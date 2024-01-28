آخرهم رنا رئيس.. «المتحدة» تواصل دعمها للشباب بالبطولات المطلقة

أيام قليلة تفصلنا عن انطلاق عرض أولى حلقات مسلسل «إنترفيو»، والذي تجسد بطولته الفنانة الشابة رنا رئيس، والتي تعد البطولة المطلقة الأولى لها بالدراما، ومن المقرر طرحه عبر منصة Watch it، مطلع فبراير المقبل، وهو من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، الذي تدور أحداثه في إطار اجتماعي، حيث يتناول مشكلات الشباب في مرحلة الارتباط.

لم تكن هذه المرة الأولى التي تقوم بها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لدعم المواهب الشابة والرهان عليها، فسبق وقدمت منصة Watch it، بعض النجوم الشباب لأول مرة بالدراما، والذين نجحوا في تحقيق نجاح جماهيري كبير في تحقيق للمعادلة الصعبة وبمحتوى درامي جذاب، وهو ما يرصده «الوطن» فى التقرير التالي.

طه دسوقي

يعرض حاليًا على منصة Watch it، مسلسل «حالة خاصة»، والذي يقوم ببطولته الفنان طه الدسوقي فى أولى بطولاته المطلقة بالأعمال الفنية، ولكنه أثبت نجاحه وموهبته، حيث تفاعل الجمهور معه وأشاد به بشكل كبير؛ ما جعل المسلسل يتصدر قائمة الأعلى مشاهدة مع كل حلقة للعمل.

وتدور أحداث المسلسل حول شخصية «نديم»، وهو شاب يعاني من مرض التوحد ويعمل بمهنة المحاماة، ولكنه يصطدم بالواقع في العمل ويحاول إثبات موهبته وأحقيته بالعمل لما يتمتع به من قدر عال من الذكاء، والمسلسل من بطولة طه دسوقي، غادة عادل، هاجر السراج، حسن أبو الروس، وعدد آخر من الفنانين من إخراج عبدالعزيز النجار.

عصام عمر

ونجح الفنان عصام عمر، في أولى أعماله الدرامية بالبطولة المطلقة من خلال مسلسل «بالطو»، حيث نجح في كسب الرهان وجذب الأنظار إليه بقوة، مع خفة ظله وبساطة أدائه.

وتضمن المسلسل 10 حلقات في إطار كوميدي حول شخصية الطبيب عاطف الذي يجد نفسه في بداية تكليفه بالعمل في وحدة صحية بمنطقة نائية بإحدى القرى، ويصبح مديرًا لها بالصدفة ومسؤولا عنها وعن المرضى.

وشارك في بطولة المسلسل إلى جانب عصام عمر كل من مريم الجندي، عارفة عبدالرسول، دينا سامي، محمود حافظ، محمود البزاوي، محمد رضوان، محمد محمود، وآخرين من تأليف أحمد عاطف فياض وإخراج عمر المهندس.

حاتم صلاح

كما نجح الفنان الشاب حاتم صلاح في جذب الأنظار إليه وكسب الرهان عليه من خلال أولى بطولاته المطلقة بمسلسل «على باب العمارة»، والذي عرض عبر منصة Watch it، من خلال عمل كوميدي تناول خلاله أبرز قضايا الإيجار القديم وقوة السوشيال ميديا، من خلال شخصية عوض الشاب الصعيدي الذي جاء للقاهرة للعمل بواب عمارة والاعتماد علي نفسه.

وشارك في بطولته عدد من الفنانين من بينهم آية سماحة، ريهام الشنواني، ساندي مراد، محمد محمود، محمد رضوان، جيهان خيري وعدد آخر من الفنانين من تأليف مصطفي حمدي، وإخراج خيري سالم.