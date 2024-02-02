فاكهة بـ20 جنيها تحمي من الجلطات وأمراض القلب.. ما هي؟

الخوف من الإصابة بالجلطات وأمراض القلب، لم يعد مرتبطًا بكبار السن فقط، أو حتى من لهم تاريخ مرضي، فالأمر قد يصيب الشباب في مقتبل أعمارهم في كثير من الأحيان، وعلى الرغم من تعدد أسبابه، إلا أن النظام الغذائي الصحي، والحالة النفسية الجيدة تتحكم بشكل كبير في الوقاية من ارتفاع ضغط الدم والإصابة بالجلطات وأمراض القلب.

فاكهة بـ20 جنيها تحمي من الجلطات وأمراض القلب

ومع نصائح الأطباء بالالتزام بالأنظمة الغذائية الصحية، للوقاية من الأمراض التي تصيب القلب، والتي قد تؤدي لحدوث الأزمات والإصابة بالجلطات، تأتي الفراولة في مقدمة الفواكه التي ينصح بها الأطباء للوقاية.

دراسة طبية تؤكد قدرة الفراولة على الحماية من أمراض القلب

وكانت دراسة طبية نشرت نتائجها في مجلة Nutrition، توصلت من قبل عن فائدة تناول الفراولة بشكل منتظم، إذ تترك تأثيرًا إيجابيا على ضبط ضغط الدم وزيادة القدرة المضادة للأكسدة.

وفي هذا الصدد، أكدت الدكتورة شيرين هوشماند، الباحثة الرئيسية في الدراسة، والأستاذة في كلية التمارين الرياضية وعلوم التغذية بجامعة سان دييغو بكاليفورنيا، أن تناول الفراولة يوميا يساعد على خفض الدم، كما أنها تقي من مختلف الأمراض المزمنة.

وأوضحت الدراسة إن الفراولة توفر 100 في المئة من احتياجات فيتامين c اليومية، كما إنها غنية بالعناصر الغذائية الصحية للقلب مثل حمض الفوليك والبوتاسيوم والألياف والبوليفينول، التي تقي من أمراض القلب والأوعية الدموية.

الفراولة تحمي من الجلطات

وكان نصح الدكتور جمال شعبان، استشاري أمراض القلب، من قبل، بتناول فاكهة الفراولة، وذلك خلال أحد البرامج التليفزيونية، مؤكدًا أنها تمنع حدوث جلطات وأزمات القلب.