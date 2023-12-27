خبير بيئي عن مبادرة تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي: تخفف العبء على الدولة

أشاد الدكتور علاء سرحان، أستاذ في اقتصاديات البيئة، بمبادرة تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، موضحا أنها مبادرة مهمة تقاوم ملوثات الهواء، وترفع إنتاجية المواطن ليكون قادرا على الإنتاج والعطاء والشعور بالراحة والطمأنينة.

تأثير الغاز الطبيعي على البيئة

وأضاف في مداخلة هاتفية مع برنامج «صباح الورد»، المذاع على شاشة قناة «TeN» أن الغاز الطبيعي أقل تأثيرا على البيئة من مشتقات البترول العادية، ويقلل من تلوث الهواء في المدن التي بها عدد كبير من السيارات، ما يقلل من الحاجة للتردد على المستشفيات والحاجة للدواء، وتخفف العبء على المرافق الأساسية للدولة.

زيادة الوعي لدى المواطن

وأشار أستاذ اقتصاديات البيئة إلى أنه يجب زيادة الوعي لدى المواطن وثقافته لتحويل سيارته للغاز الطبيعي، ما يوفر مبالغ مالية للمواطن، وأيضا الانتفاع بالحوافز التي تقدمها الدولة في هذا الصدد.