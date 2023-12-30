ما هي موديلات السيارات في مبادرة المصريين بالخارج؟

كشف علي جلال، المتحدث باسم مبادرة المصريين بالخارج، عن موديلات السيارات المحددة ضمن مبادرة سيارات المصريين بالخارج، أو السيارات زيرو جمارك، وهي أن تكون السيارات المستوردة من الخارج قد صنعت عام 2019 أو أحدث، مؤكدا أنه لن يسمح بقبول موديلات قبلها، بل يسمح بقبول موديلات حديثة بداية من عام 2019 حتى 2024.

وأضاف «جلال» في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن أعمار المصريين بالخارج المسموح لها بالاستفادة من سيارات المصريين بالخارج، يشترط ألا تكون أقل من 16 سنة، ويجب أن يكون المواطن مقيم بالخارج بشكل رسمي أي مع أسرته.

وشدد المتحدث باسم مبادرة المصريين بالخارج، على أن مبادرة سيارات المصريين بالخارج، تشهد إقبالا كبيرا من قبل المستفيدين منذ إطلاق تلك المبادرة وحتى الآن، موضحا أن عدد الحسابات الإلكترونية التي جرى فتحها للمستفيدين بلغ نحو 374 ألف حساب على مرحلتين.

1.4 مليار دولار من سيارات المصريين بالخارج

وأوضح أن مصلحة الجمارك حصلت مبلغ 1.4 مليار دولار من المستفيدين من مبادرة سيارات المصريين بالخارج وهي السيارات المعروفة بـ«زيرو جمارك»، وفق الشروط القانونية المعلنة من قبل مجلس الوزراء.

وأشار علي جلال، إلى أن إجمالي عدد السيارات التي دخلت إلى مصر خلال المرحلتين الأولى والثانية من مبادرة سيارات المصريين بالخارج، بلغ عددها 18 ألف سيارة استفاد بها المصريين العاملين في الخارج، مشددا على أن الاقبال على المبادرة بعد قرار وزارة المالية بمدها لمدة 3 أشهر، كان ملحوظا.

وأكد «جلال» أن مصلحة الجمارك تذلل العقبات كافة أمام المصريين بالخارج، عند البدء في إجراءات الاستفادة من مبادرة سيارات المصريين بالخارج، ولديها آليات تواصل كثيرة وعاجلة لتوضيح أي لبس عند لدى الأشخاص المستفيدين من تلك المبادرات.

معلومات مهمة عن سيارات المصريين بالخارج

- يسدد 30% فقط من قيمة الضريبة الجمركية، ويجري استردادها بعد 5 سنوات.

- ضرورة امتلاك إقامة قانونية سارية في الخارج للمصري الراغب في استيراد السيارة.

- يلزم استكمال إجراءات التسجيل الأولى، من خلال تطبيق استيراد سيارات المصريين بالخارج.