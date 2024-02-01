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رئيس حزب الإصلاح والنهضة: طرح الملف الاقتصادي بالحوار الوطني ضرورة

كتب:

منتصر سليمان
09:16 م | الخميس 01 فبراير 2024
الحوار الوطني

الحوار الوطني

قال هشام عبدالعزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، إن توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي، باستئناف عمل الحوار الوطني بقضايا الاقتصاد، بمشاركة شعبية يأتي لتعميق مفهوم الوطن الواحد والمشاركة.

وأضاف خلال تصريحاته لقناة إكسترا نيوز، أن ثقافة الحوار كانت غائبة عنا، حتى رأينا الحوار الوطني والمخرجات التي تمخضت عنه، وتتلخص حول 133 مخرجًا تم إرسالها للحكومة، التي بدأت العمل عليهم وهذا مهم جدًا وضروري.

وأكد أن استئناف عمل الحوار الوطني، سببه ثقة الرئيس فيه، مشيرًا إلى أن طرح الملف الاقتصادي بالحوار الوطني مهم جدًا مع عدم إغفال الجزء المجتمعي والسياسي. 

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بقلم منتصر سليمان