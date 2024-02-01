النادي الاقتصادي لكتلة الحوار يبحث وثيقة التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد

عقد النادي الاقتصادي لكتلة الحوار بمقر الكتلة اجتماعه الأول، لمناقشة الاستجابة والرد علي تقرير رئاسة مجلس الوزراء حول أبرز التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري للفترة الرئاسية 2014-2030.

رؤية النادي الاقتصادي لتقرير مجلس الوزراء

ترأس الاجتماع الدكتور باسل عادل مؤسس ورئيس كتلة الحوار وبحضور المهندس حسام علي النائب الأول لرئيس كتلة الحوار ورئيس حكومة الظل حسام على والنائبة السابقة مارجريت عازر سكرتير عام كتلة الحوار وشيرين الشواربي أستاذ الاقتصاد وعضو مجلس الأمناء وغادة موسى أستاذ العلوم السياسية ونائب رئيس حكومة الظل والدكتور جودة جلال وزير المالية في حكومة الظل والمهندس أحمد شكري ووزير الاستثمار والتعاون الدولي في حكومة الظل وعدد من الباحثين الاقتصاديين في مركز دراسات كتلة الحوار.

تناول الاجتماع رؤية النادي الاقتصادي لتقرير مجلس الوزراء ومنهجية الرد عليه والاستعانة بهيئات الكتلة المختلفة من الوزارات المعنية بحكومة الظل ولجان السكرتارية العامة وأيضاً مركز دراسات الكتلة لطرح وجهة نظر أخرى وحلول وبدائل اكثر تفصيلية.

نوعية الخطط المقدمة من الدولة

وأعرب أعضاء النادي الاقتصادي، أثناء الاجتماع، عن تفهمهم للخطوات التي تقوم بها الدولة للتعامل مع الأزمة الاقتصادية الراهنة، إلا أنّهم عبروا عن قلقهم من التداعيات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية للازمة الاقتصادية الحالية في ظل المتغيرات الإقليمية الخطيرة التي تؤثر علي الدولة المصرية.

وأشاروا إلى أهمية ان تكون نوعية السياسات والخطط المقدمة من الدولة في الملف الاقتصادي في صورة حزمة من الإجراءات القوية وعلي مختلف المسارات السياسية والاقتصادية وأن تكون قابلة للتنفيذ و قادرة علي الاستجابة للتحديات والظروف الخطيرة التي يواجهها الوطن.