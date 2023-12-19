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نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024

«الإصلاح والنهضة»: الإعلام لعب دورا كبيرا في توعية المواطنين بالانتخابات

كتب:

شريف سليمان
09:38 ص | الثلاثاء 19 ديسمبر 2023
الدكتور هشام عبدالعزيز رئيس حزب الإصلاح والنهضة

الدكتور هشام عبدالعزيز رئيس حزب الإصلاح والنهضة

قال الدكتور هشام عبدالعزيز رئيس حزب الإصلاح والنهضة، إنّ نسبة الإقبال على الانتخابات الرئاسية 2024 غير مسبوقة في تاريخ المصري المعاصر، موضحًا أن أي استحقاق انتخابي يعبر عما وصلت إليه الدولة المصرية وشعب مصر فيما يتعلق بالوعي السياسي وفهمه لما يدور حوله، لافتًا إلى أن الحوار الوطني لعب دورا كبيرا في هذه النسبة، فعندما حضرت نخب كثيرة جلساته أحسوا بجدية الدولة والقيادة السياسية فيما يتعلق بكل القضايا.

وأضاف «عبدالعزيز»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح»، عبر قناة «إكسترا نيوز»، أنّ وسائل الإعلام وكل الجهات المسؤولة عن تنمية الوعي لعبت دورا كبيرا، حيث نبه الرئيس السيسي إلى أهمية هذا الأمر طيلة السنوات الماضية، حيث ركز على قضية الوعي وخطورة «أهل الشر» والمتربصين بالدولة المصرية.

وتابع رئيس حزب الإصلاح والنهضة، أن انتخابات 2024 اتسمت بالشفافية، وهو ما اعتاد عليه المصريون طوال السنوات الماضية، وبخاصة في القضايا الكبرى المتعلقة بالجزء الاقتصادي وعلاقات مصر بالدول المختلفة، مثل القضية الفلسطينية، مشددًا على أن الدولة المصرية لديها رغبة في إقامة نظام سياسي مبني على التشاركية والتعددية.

 

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