جامعة حلوان: مد فترة التقديم على منصة «ادرس في مصر»

أعلنت جامعة حلوان الأهلية برئاسة الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، استمرار قبول الطلاب الوافدين بالفصل الدراسي الثاني في جميع البرامج.

مد فترة التقديم على المنصة

وأوضح البيان الصادر من جامعة حلوان الأهلية، أنه نظرا للإقبال الشديد على منصة «ادرس في مصر» تم مد فترة التقديم على المنصة لبدء الدراسة من الفصل الدراسي الثاني، وكذلك خدمة تعديل الترشيح حتى 15 فبراير 2024.

وأكدت جامعة حلوان الأهلية الاستمرار في قبول الطلاب الوافدين في البرامج التالية للعام الدراسي 2024/2023 «طب الأسنان وجراحة الفم، كلية العلوم الصحية التطبيقية، كلية العلوم، كلية الإنسانيات وتجارة الأعمال، كلية الفنون التطبيقية، كلية الحاسبات، كلية العلاج الطبيعي» من خلال التقديم عبر هذا الرابــــــط.