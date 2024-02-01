رئيس مدينة مرسى مطروح: رفع تجمعات مياه الأمطار بالشوارع والميادين العامة

دفعت مدينة مرسى مطروح بفرق الطوارئ لمٌواجهة سوء الأحوال الجوية، في ظل جهودها على مدار الساعة لرفع تجمعات مياه الأمطار بالشوارع الرئيسية والميادين العامة والطريق الدولي ومدخل المدينة، من خلال فرق التدخل السريع، ومُعدات وسيارات الحملة الميكانيكية وإدارة تحسين البيئة المسؤولة عن التعامل مع الطقس غير المستقر، وحالات الطوارئ تحت إشراف نواب رئيس المدينة.

فرق التدخل السريع

وأكد عمرو عبد المجيد رئيس مدينة مرسى مطروح، مواصلة عمل فرق التدخل السريع بمجلس المدينة على مدار 24 ساعة، للتعامل مع تراكمات مياه الأمطار والطقس السيئ في مطروح بنطاق المركز تيسيراً على المواطنين لفتح الشوارع في ظل الطقس غير المستقر التي تشهدها المدينة.

سحب مياه الأمطار من الشوارع

وشاركت فرق التدخل السريع مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي، لضمان سرعة التخلص من المياه في أماكن الأمطار المٌتراكمة التي تٌعيق حركة المرور خاصة في الميادين العامة، والشوارع الرئيسية والطريق الدولي، ضمن جهود المدينة اليومي.

الاستعدادات القصوى

ووجه رئيس مرسى مطروح، فرق التدخل السريع وإدارة تحسين البيئة والحملة الميكانيكية ورؤساء القرى برفع درجة الاستعداد القصوى لكافة المعدات والسيارات الخاصة بالتعامل مع تجمعات مياه الأمطار بنطاق الأحياء الثمانية بالمدينة والطرق السريعة شرقا وغرباً.

متابعة غرفة العمليات والأزمات

وأوضح رئيس المدينة استمرار تلقي غرفة عمليات مجلس المدينة الشكاوى والبلاغات من المواطنين على مدار 24 ساعة، بالتنسيق مع إدارة الأزمات بالمحافظة على أرقام رقم 0464933158 / 0464935266، تنفيذاً لتكليفات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بسرعة التعامل الفوري مع تجمعات المياه، في الطرق الدولية والسريعة والداخلية.