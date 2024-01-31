«مياه الفيوم» ترفع درجة الاستعداد للقصوى لاستقبال الأمطار ومواجهة الطقس السيئ

أعلن المهندس محمد عبد الجليل النجار رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم، رفع درجة الاستعداد للقصوى، وإعلان حالة الطوارئ، استعدادًا لاستقبال الأمطار، ومواجهة موجة الطقس السيئة التي تشهدها المحافظات وبينها محافظة الفيوم بسبب المنخفض الجوي الذي يضرب البلاد، وفقًا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية، حول حالة الطقس في الفيوم.

وأضاف رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الفيوم، في بيان صحفي، إنّه جرى التأكد من جاهزية كافة معدات وآليات الشركة، والتي تتضمن سيارات الكسح، وشفط المياه، والنافوري، موجهًا بالتحرك الفوري عقب سقوط أيّ أمطار أو تلقي بلاغات بتراكم مياه الأمطار في أي منطقة، وسحبها أولًا بأول لمنع تجمعها أو تراكمها.

ما هو رقم الخط الساخن للمياه؟

وناشد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الفيوم، المواطنين بالإبلاغ عن أيّة تراكمات أو تجمعات لمياه الأمطار على الفور، من خلال رقم الخط الساخن لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم عبر الرقم «125» أو من خلال الصفحة الرسمية للشركة عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

مراجعة إجراءات التشغيل

ووجه العاملين في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، بالتواجد الدائم داخل المحطات، مع مراجعة إجراءات التشغيل، وانتظام روافع الصرف الصحي والمحطات، فضلًا عن نشر عمال التسليك لمطابق الصرف الصحي، والعمل على تسليكها أولًا بأول وصرف أي تجمعات لمياه الأمطار على المطابق بصورة فورية.

ترشيد استهلاك المياه

وطالب رئيس شركة المياه، المواطنين، بترشيد استهلاك المياه خلال فترة سقوط الأمطار، لتخفيف الضغط على شبكات الصرف الصحي، بتصريف المياه المستهلكة، ومياه الأمطار في وقت واحد، مما يتسبب في إعاقة عمل المحطات بكامل طاقتها، بسبب الحمولة الزائدة على الروافع والشبكة.

هل يوجد أمطار اليوم في الفيوم؟

وشهدت محافظة الفيوم، سقوط أمطار اليوم على مناطق متفرقة، وسط توقعات هيئة الأرصاد الجوية، باستمرار سقوط الأمطار مٌتفاوتة الشدة تتراوح بين خفيفة ومتوسطة، على محافظات شمال الصعيد بدءًا من الفيوم حتى المنيا.

الطقس في الفيوم غدا

وتشهد حالة الطقس في الفيوم غدا الخميس، أجواء باردة نهارًا، تتحول إلى شديدة البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء، فضلًا عن نشاط حركة الرياح التي تُزيد الإحساس ببرودة الطقس.